Tottenham'dan mavi kart tepkisi: 'Futbolu mahvedecek'

FIFA'nın test aşamasında olduğunu açıkladığı mavi kart uygulamasına, Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou tepki gösterdi. Postecoglou, 'Bir takımın 10 dakika boyunca bir kişi eksik oynaması futbolu ne hale getirecek biliyor musunuz? Cevap vereyim, mahvedecek' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 14:49
Tottenham'dan mavi kart tepkisi: 'Futbolu mahvedecek'
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FIFA'nın test aşamasındaki mavi kart uygulaması tepki çekmeye devam ediyor.

Mavi kartın hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda kullanılacağı, mavi kart gören oyuncunun 10 dakika oyunun dışında kalacağı ifade edildi. 

Premier Lig ekibi Tottenham’ın teknik direktörü Ange Postecoglou, henüz üst seviye liglerde kullanılmaya başlamayan mavi kart uygulamasına tepki gösterdi.

"MAVİ KART UYGULAMASI FUTBOLU MAHVEDECEK"

Postecoglou yaptığı açıklamada, "Bir takımın 10 dakika boyunca bir kişi eksik oynaması futbolu ne hale getirecek biliyor musunuz? Cevap vereyim, mahvedecek" dedi.

"BİR TAKIMIN 10 DAKİKA BOYUNCA ZAMAN GEÇİRMESİNİ İZLEYECEĞİZ"

Postecoglou açıklamasının devamında, "Bir takımın 10 dakika boyunca zaman geçirmesini izleyeceğiz. Her spor, oyunu daha hızlı bir hale getirmeye çalışırken biz ise garip bir sebepten dolayı tersini yapmaya çalışıyoruz" Ifadelerini kullandı.


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