Tottenham 90+4'te galibiyeti kaçırdı!
Premier Lig'in 23. hafta maçında Tottenham Hotspur, son dakikalarda yediği golle Everton ile 2-2 berabere kaldı.
Premier Lig'in 23. hafta maçında Everton ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Tottenham'ın gollerini. 4 ve 41. dakikada Richarlison kaydetti. Everton'ın golleriyse 30. dakikada Jack Harrison ve 90+4'te Jarrad Branthwaite kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Everton 19 puana, Tottenham ise 44 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Everton, Manchester City deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
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