Tottenham 90+4'te galibiyeti kaçırdı!

Premier Lig'in 23. hafta maçında Tottenham Hotspur, son dakikalarda yediği golle Everton ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:37
Tottenham 90+4'te galibiyeti kaçırdı!
Abone Ol google-news

Premier Lig'in 23. hafta maçında Everton ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Tottenham'ın gollerini. 4 ve 41. dakikada Richarlison kaydetti. Everton'ın golleriyse 30. dakikada Jack Harrison ve 90+4'te Jarrad Branthwaite kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Everton 19 puana, Tottenham ise 44 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Everton, Manchester City deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Brighton'ı ağırlayacak.


Tottenham Hotspur haberleri everton haberleri premier lig haberleri

İlgili Haberler

İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı!

İngilizler duyurdu: Tottenham'dan Ndombele kararı!
Manchester City, Tottenham'ı 87'de yıktı

Manchester City, Tottenham'ı 87'de yıktı
Tottenham Hotspur ikinci yarıda açıldı

Tottenham Hotspur ikinci yarıda açıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon