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Tottenham zirveyi sevdi! Deplasmanda kazanmasını bildi

Premier Lig'in 10. hafta açılış maçında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 09:25
Tottenham zirveyi sevdi! Deplasmanda kazanmasını bildi
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Premier Lig'in 10. hafta açılış maçında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 2-1'lık skorla kazanarak üç puanı aldı.

Maçın 53. dakikasında Ward'ın ters vuruşu ağlarla buluştu ve Tottenham öne geçti. 66. dakikada Tottenham'ın yıldızı Son farkı ikiye çıkardı. 90+4'te Jordan Ayew farkı bire insirse de yeterli olmadı ve Tottenham sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham 26 puana yükselerek bu haftayı da zirvede tamamladı. 


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