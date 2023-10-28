Tottenham zirveyi sevdi! Deplasmanda kazanmasını bildi
Premier Lig'in 10. hafta açılış maçında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Premier Lig'in 10. hafta açılış maçında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.
Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 2-1'lık skorla kazanarak üç puanı aldı.
Maçın 53. dakikasında Ward'ın ters vuruşu ağlarla buluştu ve Tottenham öne geçti. 66. dakikada Tottenham'ın yıldızı Son farkı ikiye çıkardı. 90+4'te Jordan Ayew farkı bire insirse de yeterli olmadı ve Tottenham sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Tottenham 26 puana yükselerek bu haftayı da zirvede tamamladı.
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