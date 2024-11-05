Tottenham'a Cristian Romero şoku! Galatasaray maçında yok
Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero'nun durumu netlik kazandı.
Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero'nun son durumu belli oldu.
TyC Sports'ta yer alan habere göre; Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Sağ ayak parmağı bağlarından sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Arjantinli stoperin yanı sıra İngiliz ekibinde sakatlığı bulunan bir diğer stoper Micky van de Ven de sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın perşembe günü 20.45'te karşılaşacağı Tottenham, bu maça iki as stoperinden yoksun çıkacak.
Aston Villa maçında sakatlanan Richarlison ile birlikte daha önce sakatlıkları bulunan Djed Spence ve Wilson Odobert'in durumları henüz netlik kazanmadı.
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