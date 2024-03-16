Tottenham'a deplasmanda soğuk duş!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Fulham'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 22:59
Tottenham'a deplasmanda soğuk duş!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham, Fulham deplasmanına konuk oldu. Tottenham, Craven Cottage'deki maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 42 ve 61. dakikalarda Rodrigo Muniz ile 49. dakikada Sasa Lukic attı.

Bu sonucun ardından Fulham, 38 puana yükseldi. Tottenham, 53 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Fulham, Sheffield United deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Luton Town'u ağırayacak.


tottenham haberleri fulham haberleri İngiltere Premier Lig haberleri premier lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En dayanıklı 4 burç: Kaya gibi güçlü kişilikleriyle her şeyin üstesinden gelirler...

En dayanıklı 4 burç: Kaya gibi güçlü kişilikleriyle her şeyin üstesinden gelirler...
Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!

Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!
Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!

Manchester United'dan Altay Bayındır açıklaması!
Vinç devrildi: Sahil yolu araç trafiğine kapandı

Vinç devrildi: Sahil yolu araç trafiğine kapandı
Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi

Bankada parası olanlar dikkat! Faizlerde 22 yılın zirvesi
Devlet Sanatçısı Nesrin Sipahi 89 yaşında hayatını kaybetti

Devlet Sanatçısı Nesrin Sipahi 89 yaşında hayatını kaybetti
Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'

Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır'
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı