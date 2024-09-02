Trabzon 3 puanı unuttu: Eyüpspor’la deplasmanda berabere kalırken Süper Lig’de henüz gole ulaşamadı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 06:33

Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor’la golsüz berabere kaldı. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahaya İhsan Derelioğlu çıktı. Fırtına, ligdeki iki maçında da galip gelemedi, gol atamadı! Yeni transfer Cham, 90. dakikada oyuna girdi. 78’de Eyüplü Seşlar, Mendy ile girdiği mücadelede yerde kaldı, hakem Atilla Karaoğlan penaltı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan penaltıyı iptal etti. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan bugün bir kez daha Şenol Güneş ile görüşüp ikna etmeye çalışacak.