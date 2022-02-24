Trabzon bordo-maviye büründü

24 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Spor Toto Süper Lig’de 63 puanla zirvede bulunan Trabzonspor’un, ligin bitimine 12 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor’la arasında 14 puanlık bir fark bulunuyor. Her geçen hafta adım adım şampiyonluğa yaklaşan Trabzonspor’da, büyük bir coşku ve heyecan hakim. Müzesine en son 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını getiren bordo-mavililer, büyük bir özlem ve hasretle beklediği şampiyonluk için gün sayıyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken, şehirde ise süslemeler başlamış durumda.

BAYRAKLAR ASILDI

Trabzonspor’un maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu’nun etrafının yanı sıra şehrin caddeleri ve sokakları bordo-mavili bayraklarla süslendi. Stadyumun etrafına şehrin tarihine damga vurmuş isimler Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Eren Bülbül ve Kazım Koyuncu’nun resimleri de bordo-mavili renklerle birlikte asıldı.

TRAFİK IŞIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig’de zirvenin tek sahibi olan Trabzonspor’da yaşanan coşku ve heyecan şehrin ışıklarına da yansıdı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın önerisi sonrasında Trabzon’da trafik ışıklarında görsel düzenlemesine gidildi. Şimdilik birkaç ışıkta başlanan uygulama ile ’O sene, bu sene" görselleri trafik ışıklarına yansıtıldı.

"SON MAÇA KALMAYACAK"

Trabzonspor’un yıllardır şampiyonluğunu bekleyen taraftarlardan Berat Çat, "Büyük bir coşku ve heyecanla şampiyonluğun resmiyet kazanmasını bekliyoruz. En son 1983-84 sezonunu hayal bir şekilde hatırlıyorum. Uzun bir süre oldu. Hasretle bekliyoruz. 3-4 hafta sonra biz şampiyonluğumuzu ilan ederiz diye düşünüyorum. İstanbul’a, son maça kalmayacak" dedi.

"SİLAH ATILMADAN BİZE YAKIŞIR KUTLAMA YAPMALIYIZ"

Bordo-mavili taraftarlardan Hasan Boğuşlu ise, "7’den 70’e şampiyonluğa inanmış durumdayız. Kendime ve aileme forma almaya geldim. Artık trafik lambalarında bile şampiyonluk kutlanıyor. Her tarafın bordo-mavi olması normal çünkü yıllardır bekleniyor. Halkta biliyorsunuz çok büyük heyecan ve farklı duygular var. Trabzonspor’u destekliyoruz ve Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Kutlamalarımızı ve sevinçlerimizi saygı ve sevgi içerisinde, kimseye rahatsızlık vermeden kutlayacağız. Silah atılmadan, bize yakışır biçimde heyecanımızı yaşamalıyız" ifadelerini kullandı.





KAYSERİSPOR MAÇINDA TRİBÜNLER DOLU

Trabzonspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının biletleri ise tamamen tükenmiş durumda. Bordo-mavili taraftarlar şampiyonluk yolunda takımlarına büyük bir destek vermeye devam ediyor.