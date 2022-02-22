Yüz binlerce liralık şaibe Eski Bursaspor Başkanı Adanur'un inşaat vurgunu

22 Şubat 2022 Salı, 14:52

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hakimiyet kurduğu futbol ligine beşinci büyük olarak adını yazdıran Bursaspor, şimdilerde bir alt ligde mücadele ediyor.

Mali kriz yaşayan kulüp, sportif olarak da eski günlerinden uzak. Kulüp şimdilerde yaşadığı mali problemler ve sportif çöküşün yanında bir de yönetim krizi yaşıyor. 27 Ocak'ta ikinci başkan Emin Adanur'un istifa etmesiyle seçim sürecine giren Bursaspor'da genel kurul da ertelendi.

Kulüpteki üyeliği 3 yılı bulmadığı için başkan seçilemeyen, yönetime girerek ikinci başkan olan Adanur'un, fiili olarak Bursaspor Başkanı olduğu kamuoyu tarafından biliniyor. Kulüpten istifası kriz yaratan Adanur'un ismi, yaptığı inşaatlardaki tapu problemleriyle anılıyor.

TAPULARINI ALAMAYANLAR İHTARNAME ÇEKİYOR

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Balkan Mahallesi'nde 8 bloktan oluşan bir inşaata başlayan Adanur'un aracılar üzerinden satışını yaptığı konutlarda tapular hak sahiplerine verilmiyor. Yaklaşık 50 konutun hak sahipleri, tapularını alamadığı için Adanur'a ihtarname göndermeye başladı.

Kentte, AKP'li eski bakan Faruk Çelik tarafından desteklendiği ileri sürülen Adanur'un, tapu problemleri yaşanan konutların inşa edildiği araziler ise, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey'in ailesinin yönetiminde olduğu kooperatiflere ait.

ARACI ÜZERİNDEN SATIŞ

İddialar üzerine görüşülen isminin açıklanmasını istemeyen mağdurlar, konutları "Ahmet Demirtaş" isimli bir aracı vasıtasıyla Emin Adanur'dan satın aldıklarını belirtti. Mağdurlar, topraktan satın aldıkları konutları üçüncü kişilere satmak için anlaştıktan sonra tapu devri için işlem başlatamayacaklarını öğrendiler.

İddiaya göre; mağdurlara, tapu devrinin yapılmamasına gerekçe olarak, satışa aracılık eden Ahmet Demirtaş'ın, Emin Adanur'a olan borçlarını ödememesi gösterildi. Ancak mağdurlarla yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'nde Demirtaş'ın değil Adanur'un imzası bulunuyor.

"SAHTE" VE "TAKLİT" İMZA İDDİASI

Mağdurlar, sözleşmelerdeki imzaların da sahte olduğunu iddia ediyor. Hatta, bir mağdurla yapılan sözleşmede, Demirtaş tarafından Adanur'un imzasının taklit edildiği belirtildi.

Mağdurların iddiaları üzerine, Bursaspor'un istifa eden başkanı Emin Adanur, Independent Türkçe'ye konuştu. Adanur, mağdurların probleminin Ahmet Demirtaş'tan kaynaklandığını ancak Demirtaş'ın da iyi niyetinden şüphe duymadığını belirtti.

Mağdurlardan birinin 130 bin lira verdiğini ancak geriye 130 bin dolar istediğini ileri süren Adanur, bir başka mağdurun ise 375 bin lira karşılığında aldığı daireye karşılık Demirtaş'tan 750 bin liralık ödeme aldığını savundu.

DEMİRTAŞ, ADANUR'DAN FARKLI BİLGİ VERDİ

Adanur, görüşme sırasında, konuyla ilgili Ahmet Demirtaş'ı telefonla aradı ve ve hoparlör üzerinden görüşme yaptı. Demirtaş, telefon görüşmesinde Adanur'dan farklı bilgiler verdi. Mağdura 375 bin liralık satıştan sonra ortaya çıkan problemler nedeniyle 275 bin lira ödeme yaptığını söyleyen Demirtaş, 800 bin liralık senet verdiğini de ifade etti.

Demirtaş'ın aracılık ettiği 375 bin liralık satış, 2021 yılının nisan ayında yapıldı. Mağdur ise, o dönemden sonra konut fiyatlarındaki artış nedeniyle Adanur'dan aldığı daireyi nakte çevirmek istediğini, 825 bin liraya bir alıcı bulduğunu ancak tapunun devrinin verilmemesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini belirtiyor. Demirtaş da bu sorun nedeniyle mağdurla anlaşarak 800 bin liralık senet veriyor, karşılığında 275 bin liralık ödeme yapıyor.

Bu sırada, mağdura Ahmet Demirtaş tarafından Emin Adanur'un imzalandığı belirtilerek yeni bir sözleşme veriliyor. Ancak sözleşme Emin Adanur tarafından kabul edilmiyor. Sözleşmeye, Demirtaş tarafından Adanur'un imzasının taklidi atılıyor. Adanur, bu sözleşmeyle ilgili soruya, "Maalesef evrakta sahtecilik var evet. Beni zaten çok zor durumda bıraktı ama yineliyorum bu kötü bir insan değil, çaresizlikten yapılmış hatalar. Ben de maalesef istemeye istemeye hakkında suç duyurusunda bulunabilirim" yanıtını verdi.

"YENİ PROJE İÇİN 500 BİN LİRA BORÇ VERDİM, DAİRELER MAĞDURLARA VERİLECEK"

Adanur ayrıca, Demirtaş'ın Bursa'da 4 milyon 600 bin liraya yeni arsa aldığını, bu arsada 100 ile 110 konutluk bir projeye başlayacağını ifade ederek, "40 konut inşaatın maliyetini karşılayacak. Kalanı mağdurlara verilecek. Demirtaş'a arsa alması için ben de 500 bin lira borç verdim" dedi.

Öte yandan, satışı yapılan konutlar, ilan sitelerinde hala satılık olarak görülüyor. Mağdurlar, yeni mağduriyetler oluşmasın diye satışa aracılık eden emlakçıları uyararak, yaşadıkları süreci emlakçılara aktarıyor.

DEMİRTAŞ: EVRAKTA SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK YAPMADIM

Emin Adanur'a ait inşaatta satış için aracılık eden Ahmet Demirtaş ise, iddiaları reddetti. Ticari sorunlar yaşadığını, mağduriyetlerin bu yüzden oluştuğunu belirten Demirtaş, 40 - 45 günlük süre içinde tüm mağduriyetlerin giderileceğini belirtti. Adanur'un imzasını taklit etmesiyle ilgili de açıklama yapan Demirtaş, "Satışta güven teşkil etmesi için imza attım. Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yapmadım" dedi.