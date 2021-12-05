Trabzon 'Demir' gibi

05 Aralık 2021 Pazar, 01:31

Üst üste 8. galibiyetini alan Bordo-Mavililer 39 puana ulaştı. Karadeniz ekibi, 1995-96’dan sonra 27 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp en uzun kaybetmeme rekorunu kırdı. Trabzonspor, 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 8 maç kazandı.

Abdullah Avcı, 2016- 17’de Başakşehir’in başında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor’da 27’ye çıkardı ve kariyer rekoru kırdı. Bordo-Mavililer, 1995-96 sezonunda 15 maçta kazandığı 38 puanı dün 39’a yükseltip kulüp rekoruna imza attı. Futbolcular maç sonrası orta sahada kolbastı oynayıp taraftarlarla galibiyeti kutladı. Cornelius, 8. dakikada Samet’le kafa kafaya çarpışınca maça devam edemedi.

