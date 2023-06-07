Trabzon tatsız bitirdi
Trabzonspor, sezonu mağlubiyetle kapattı. Bordo-Mavililer, son haftada konuk olduğu Başakşehir’e 3-1 kaybetti.
İstanbul ekibi 34. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla golü bulup 1-0 öne geçti. Başakşehir, Trabzonlu Eren’in 48’deki serbest vuruşta kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Karadeniz ekibi 62. dakikada Visca ile skoru 2-1’e getirip ardından bir şutunda direğe takılsa da ev sahibi 79’da Lima ile 3-1 yaptı. Trabzonspor’da sakat Gbamin, Uğurcan, Bartra, Gomez, Yusuf, Denswil, Bakasetas’ın yanı sıra Trezeguet, Siopis, Lahtimi, Markovic kadroda yer almadı.
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