Trabzon tatsız bitirdi

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

İstanbul ekibi 34. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla golü bulup 1-0 öne geçti. Başakşehir, Trabzonlu Eren’in 48’deki serbest vuruşta kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Karadeniz ekibi 62. dakikada Visca ile skoru 2-1’e getirip ardından bir şutunda direğe takılsa da ev sahibi 79’da Lima ile 3-1 yaptı. Trabzonspor’da sakat Gbamin, Uğurcan, Bartra, Gomez, Yusuf, Denswil, Bakasetas’ın yanı sıra Trezeguet, Siopis, Lahtimi, Markovic kadroda yer almadı.

