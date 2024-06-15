Trabzon’da başkan Doğan’dan müjde: '5 transfer bitti'
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarı heyecanlandıran bir 'transfer' açıklaması geldi. Doğan, "Daha transfer sezonu başlamadı ama biten 5 transferimiz var" dedi.
Trabzonspor’un yeni forma göğüs sponsoru finansal teknoloji şirketi Papapa oldu.
Bordo-Mavililerin yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıkarken düzenlenen törenle 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Onuachu, hocamızla görüştü. Kulübü ile temasa geçtik, 15 milyon Sterlin bonserviste diretiyorlar. Bu rakamı veremeyeceğimizi ilettik ve kiralamak için teklif yaptık. Cevap bekliyoruz” dedi.
Doğan, “Daha transfer
sezonu başlamadı ama
biten 5 transferimiz var.
İmza aşamasında olan
3 transferimiz var” diye
konuşurken “Hocamız ile
Nwaakeme’nin görüşmesi
oldu. Şu anda belli bir
aşamaya geldik” ifadelerini
kullandı.
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