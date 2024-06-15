Trabzon’da başkan Doğan’dan müjde: '5 transfer bitti'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.06.2024 - 04:00

Trabzonspor’un yeni forma göğüs sponsoru finansal teknoloji şirketi Papapa oldu.

Bordo-Mavililerin yeni sezonda giyeceği formalar görücüye çıkarken düzenlenen törenle 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Onuachu, hocamızla görüştü. Kulübü ile temasa geçtik, 15 milyon Sterlin bonserviste diretiyorlar. Bu rakamı veremeyeceğimizi ilettik ve kiralamak için teklif yaptık. Cevap bekliyoruz” dedi.

Doğan, “Daha transfer sezonu başlamadı ama biten 5 transferimiz var. İmza aşamasında olan 3 transferimiz var” diye konuşurken “Hocamız ile Nwaakeme’nin görüşmesi oldu. Şu anda belli bir aşamaya geldik” ifadelerini kullandı.

