Trabzon'da gol yağmuru! 10 kişi kalan Trabzonspor, ilk maçta avantajı kaptı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 22:39
Trabzon'da gol yağmuru! 10 kişi kalan Trabzonspor, ilk maçta avantajı kaptı!
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Stefano Denswil ve 49. dakikada Taxiarchis Fountas kaydetti. Karagümrük'ün golleri 22. dakikada Ryan Mendes ve 80. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.

Trabzonspor bu sonuçla ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Mücadelenin rövanş maçı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Bordo mavili takımda Enis Destan'ın Ceccherini ile girdiği ikili mücadele sonrası ortam gerildi. Rakibine sert bir müdahalede bulunan genç oyuncu için VAR, Ali Şansalan'ı monitör'e davet etti. Pozisyonu VAR'da izleyen Şansalan, Enis Destan'a 45. dakikada doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor'da 3. golü kaydeden Taxiarchis Fountas 57. dakikada sakatlanarak yerini Paul Onuachu'ya bıraktı.


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