Trabzon'da nefes kesen maç! Çaykur Rizespor 17 yıl sonra güldü...
Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, 2006 yılından bu yana ilk kez rakibine sahasında kaybetti.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor, 3-2'lik skorla kaybetti.
Çaykur Rizespor, Attila Mocsi'nin 20. dakikada attığı golle öne geçti. İlhan Palut'un ekibinde Benhur Keser 43. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Çaykur Rizespor, Trabzon'da soyunma odasına 2-0 önde gitti.
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