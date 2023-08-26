Trabzon'da nefes kesen maç! Çaykur Rizespor 17 yıl sonra güldü...

Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, 2006 yılından bu yana ilk kez rakibine sahasında kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 21:21
Trabzon'da nefes kesen maç! Çaykur Rizespor 17 yıl sonra güldü...
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Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor, 3-2'lik skorla kaybetti.

Çaykur Rizespor, Attila Mocsi'nin 20. dakikada attığı golle öne geçti. İlhan Palut'un ekibinde Benhur Keser 43. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Çaykur Rizespor, Trabzon'da soyunma odasına 2-0 önde gitti.


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