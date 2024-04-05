Trabzon'daki olaylar sonrası 2 tahliye kararı daha!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki saha olayları nedeniyle tutuklanan son iki Trabzonspor taraftarı da tahliye edildi.

Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:41
Trabzon'daki olaylar sonrası 2 tahliye kararı daha!
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 2 taraftarın tahliyesi için başvuru yapıldı.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Engin T. ve Oğuzhan B'yi tahliye talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Saha olayları nedeniyle tutuklanan son iki Trabzonspor taraftarı da tahliye edildi. 

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. ise 3 Nisan'da Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.


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