Trabzonspor, 2-0 yenilgiden 2-2’yi bulup 4. beraberliğini aldı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Trabzonspor, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Kayserispor karşısında 2-0 geriye düştü. Fırtına, 89. dakikada U.Bozok’la 2-1’i, 90+8’de Denswil’le 2-2’yi buldu. Bordo-Mavililer, Şenol Güneş’le 2. maçında da 1 puan aldı. Fırtına daha 3 puanla tanışamadı. Kayserispor’un 7. dakikada VAR uyarısıyla kazandığı penaltıda Attamah’ın vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı. Trabzonspor’da Savic, 13. dakikada sakatlanıp çıktı. Bordo-Mavililerde 35’te Bardhi’nin şutunda top direkten döndü. Nwakaeme sakatlığından 1 ay sonra 2. devre oyuna girdi.