Trabzonspor, 5 kafa golünün atıldığı maçta Gençlerbirliği’ne 4-3 yenildi: 'Kafa'dan kayıp

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, ilk yarının kapanış maçında başkentte G.Birliği’ne 4-3 yenilince lider G.Saray’la arasındaki puan farkı 7’ye çıktı. 5. dakikada Göktan’ın kornerden gelen topuna Goutas kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
29. dakikada kaleci Velho, 2 kritik kurtarış yaptı. Portekizli file bekçisi, Sikan ve Muçi’nin şutlarında gole izin vermedi. 31. dakikada Oğulcan’ın asistini Tongya ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı.
35. dakikada Göktan’ın şutunu kaleci Onana kornere çeldi. 40. dakikada sakatlanan Trabzonspor kaptanı Savic’in yerine Serdar girdi. 45. dakikada ceza sahasındaki ikili mücadelede yerde kalan Sikan, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.
45+2’de fark 1’e indi. Pina’nın ortasını Augusto, kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
50. dakikada sahnede yine Augusto vardı. Muçi’nin ortasını Brezilyalı, kafayla ağlara gönderince skor 2-2 oldu.
52. dakikada G.Birliği yeniden öne geçti. Metehan’ın ortasını Oğulcan, kafayla ağlara gönderdi: 3-2. 58. dakikada fark 2’ye çıktı.
Koita’nın kafa golüyle skor 4-2 oldu.
67’de Zubkov’un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Muçi gole çevirdi: 4-3.
73. dakikada Tongya’nın golü, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. BordoMavililer, F.Bahçe mağlubiyetinin ardından ligde 2. yenilgisini aldı.