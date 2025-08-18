Trabzonspor'a deplasmanda tek gol yetti: Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor

Süper Lig'in ikinci haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo oldukça düşük kaldı. Kasımpaşa ve Trabzonspor, ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ VE KAZANDI

Trabzonspor, 75. dakikada öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta Zubkov'un vuruşu direkten döndü. Bu topu tamamlayan Felipe Augusto, topu ağlara gönderdi.

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Augusto, bordo-mavili forma altında ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Kasımpaşa, iki haftada puan alamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacaktı ancak Karadeniz ekibinin Avrupa maçı nedeniyle bu maç ertelendi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gionniotis, Opoku, Szalai, Winck, Ben Ounnes, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz, Fall, Gueye.

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Karşılaşmanın önemli anları | Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor

90' Trabzonspor'da Mustafa oyundan çıkarken Ozan Tufan dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

87' Kasımpaşa'da Baldursson oyundan çıkıyor ve yerine Kubilay Kanatsızkuş giriyor.

86' Trabzonspor'da Augusto ve Olaigbe oyundan çıkarken Cham ile Mendy dahil oldu.

78' SARI KART | Kasımpaşa'da Sikan, Szalai'ye yaptığı tehlikeli hareketten sonra sarı kart gördü.

77' Trabzonspor'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Sikan topu farkla auta gönderdi.

76' SARI KART | Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, Cem Üstündağ'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

75' Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun pasında Zubkov sağ kanatta topla buluştu. Sol çapraza girerek çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Felipe Augusto tamamladı.

75' GOL | Felipe Augusto Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

67' Kasımpaşa'da zorunlu oyuncu değişikliği. Winck oyundan çıkıyor ve Cem Üstündağ onun yerine oyunda.

66' Kasımpaşa'da Winck kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibi sahada.

65' Trabzonspor'da iki oyuncu değişikliği. Onuachu ve Visca kenara gelirken Zubkov ve Sikan oyunda.

63' SARI KART | Kasımpaşa'da Winck, Olaigbe'nin ayağına bastı ve hakem faul kararı verdi. Winck, maçtaki ilk sarı kartı gördü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

31' Trabzonspor'da Folcarelli, sol kanatta Baldursson'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

29' Trabzonspor'un kornerinde Onuachu yükselirken rakibine faul yaptı.

27' Ben Ouanes ve Edin Visca girdikleri mücadele sonucu bir tartışma yaşıyor. Hakem iki oyuncuyu da yanına çağırıyor.

25' Hajradinovic ceza sahasının sağ çaprazının hemen dışından bir şut çekti ancak top soldan farkla auta gitti.

21' Kasımpaşa'da Fall sağ kanatta Hajradinovic'in pasıyla hareketlendi. Tam ceza sahasına girecekken Batagov son anda kayarak topu kornere gönderdi.

19' Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top az farkla auta gitti. Şota Arveladze oyuncusunu alkışlıyor.

9' Trabzonspor'da Onuachu sağ kanatta Szalai ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Nijeryalı futbolcu faul bekledi ancak hakem oralı olmadı.

7' Winck'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Fall, topu ceza sahasına çevirdi. Top Gueye'ye gelmeden hemen önce savunma araya girdi. Karar korner.

5' Kasımpaşa'da Hajradinovic, sağ kanattan sağ ayağıyla orta yapmak istedi. Top kaleye yöneldi ve Uğurcan Çakır rahatlıkla kontrol etti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.