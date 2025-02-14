Trabzonspor, Ahmet Minguzzi'yi unutmadı
Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için maç öncesinde fotoğrafının olduğu tişörtle sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için maç öncesinde fotoğrafının olduğu tişörtle sahaya çıkacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.
Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan 2 şüpheli tutuklanmıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN YANIT
Beşiktaş ise Trabzonspor'un paylaşımına yanıt vererek, "Yarın Ahmet'i hep birlikte anacağız" ifadelerini kullandı.
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