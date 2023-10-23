Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:50

Güncelleme: 23.10.2023 - 09:50

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde ilk 8 haftada 12 puan toplayabilen bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıkacak.

En son Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Joaquin Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Nuno, Fatih, Balkovic, Eduardo, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Oğuz.

233 GÜN SONRA AVCI

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir karşılaşmaya çıkacak.

Geçen sezonun 24. haftasında iç sahada Ümraniyespor'a karşı yaşanan 2-1'lik yenilginin ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşayacak.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki ilk döneminde sıkıntılı bir süreçten geçen bordo-mavililerde görevine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında yine sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

ALANYASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor'un, iki ekip arasındaki rekabette rakibine üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de Trabzonspor ile daha önce 14 kez karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli ekip, 6 galibiyet alırken 4 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor, söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililere 24 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyet ve mağlubiyetler geçen sezon yaşandı. Alanyaspor geçen sezon Trabzonspor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı, deplasmanda ise rakibine 5-1 mağlup oldu.

İki ekip, Türkiye Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 2020 yılındaki finalde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldırdı.