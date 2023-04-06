Trabzonspor altyapısından yetişen 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor'da 5 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:33
Trabzonspor altyapısından yetişen 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı
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Trabzonspor altyapısında yetişen 5 oyuncu bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı.

Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Genel Sayman Sami Karaman’ın yer aldığı törende Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz 2.5 yıllık sözleşmeye imza attılar.

Tören sonrası açıklamada bulunan Genel Sekreter Kemal Ertürk, “Gerek Başkanımız Ertuğrul Doğan gerekse Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’ın da ifade ettiği gibi altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve genç arkadaşlarımıza bir kez daha hayırlı olsun, Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.


Altyapı trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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