Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 17.haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA
17 Aralık 2021 Cuma, 19:18
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmana sakatlığı bulunan Anthony Nwakame'nin katılmadığı öğrenildi.

Yarın saat 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


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