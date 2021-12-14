Trabzonspor'a Antalyaspor maçında sakatlanan Nwakaeme'den kötü haber geldi

14 Aralık 2021 Salı, 17:45

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'den bordo-mavili ekibe kötü haber geldi.

Antalyaspor deplasmanından dönerken Dönüş uçağında sağlık ekibiyle konuşan Nwakaeme, “Kendimi iyi hissediyorum. Hatayspor maçında oynamak için fedakârlık yapmaya hazırım” dese de MR sonuçları beklediği gibi çıkmadı.

Trabzonspor Kulübü doktoru Op. Dr. Hakan Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nwakaeme'nin bugün çekilen MR sonucunda, sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edildi. Tedavisine başlanan Nwakaeme'in sahalardan en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.



Tecrübeli oyuncu beklenilidiği bir daha yeni seneyle beraber oynamaya başlarsa, ligdeki Hataypsor, Altay ve Başahşehir maçlarını kaçırmış olacak.



