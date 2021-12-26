Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun sözlerine Fenerbahçe cephesinden tepki

26 Aralık 2021 Pazar, 09:46

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalara Fenerbahçe cephesinden cevap gedli.

Ağaoğlu, takımının şampiyonluk ihtimali için, "Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir" demişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Erol Bilecik, bu sözlere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bilecik, "Bu açıklama, futbol dinamiklerinin olağan akışına aykırıdır" ifadelerini kullandı. "Zira ligin 2. yarısında oynanacak maçları '?' haline getirecek bir açıklamadır" ifadelerini kullanan Bilecik, "Kıymetli Anadolu kulüplerimizin her zaman olduğu gibi hakkıyla mücadele edeceklerine inanıyoruz" diye yazdı.