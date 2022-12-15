Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hedef her kulvarda zirve

15 Aralık 2022 Perşembe, 12:16

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor için hedefin her zaman zirvede yer almak olduğunu bildirdi.

Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nin aralık ayı sayısındaki yazısında, genel anlamda saha sonuçlarına bağlı olumlu ya da olumsuz gelişmelerin etken olduğu futbol kulüplerinde, yönetimler tarafından kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar uygulandığını dile getirdi.

Kulüp yöneticilerinin her türlü olasılığa karşılık verebilecek plan ve projelerinin olmasının, zaman içinde yaşanabilecek sorunların çözümünde yol haritası oluşturduğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor olarak sportif alandaki başarı kadar, kulüp ekonomisinin de istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Sportif alanda, Avrupa'da Şampiyonlar ve UEFA Ligi'nden elenmemize rağmen, Konferans Ligi'nde play-off oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü durumda, Trabzonspor, önündeki Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konferans Kupası'nı elde etmek için dört kulvarda yarışın içinde bulunmaktadır. Tüm kulvarlarda da hedefimizin zirvede yer almak olduğunu ifade etmeme gerek olmadığına inanıyorum, çünkü Trabzonspor için hedef her daim zirvede yer almaktır."

Ağaoğlu, bu yarışta taraftarlarının tribünleri doldurarak yapacakları maddi ve manevi katkının çok önemli olduğunu da vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en büyük sivil toplum ve taraftar örgütlenmelerini oluşturan futbol kulüplerinin, özellikle pandemi sürecinden sonra gelirlerinde büyük bir gerileme yaşandığı bilinen bir gerçektir. Sadece naklen yayın gelirlerinde bile yüzde 80 oranında bir azalmanın meydana gelmesi, kulüplerin kasası için acı olan bu gerçeği anlatmak için yeterli olacaktır. Bu süreci asgari hasar ile atlatabilmenin çabasına herkesin yapabileceği bir katkının olduğuna inanıyoruz. İşte bunun için tribünlerimizi tamamen dolu görmek istiyoruz. Doldurmak yetmez, taraftarlarımızın zirveyi elde etme yolunda futbolcularımıza hiç susmayarak ateşleyici tezahürat ile destek olmasını da bekliyoruz. Bu destek ile gelecek başarı, elde edilecekler, aynı zamanda Trabzonspor'un ekonomik kazanımlarını da arttıracaktır. O zaman hep birlikte hareket edip, her yerde kazanan bir Trabzonspor'u yaşamak ve yaşatmak dileğiyle."