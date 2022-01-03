Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, bir yıldız gibi parlıyor

03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:51

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün bakıldığında Trabzonspor Kulübü'nün ekonomik, idari ve sportif anlamda zirvede yer aldığını, sadece Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parladığını belirtti.

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısını 46 puanla lider durumda tamamlayan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, kulübün 78. olağan genel kurulunda kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına teveccüh gösterip göreve getiren tüm delegelere teşekkür ederek, "Yeni yıla yeni bir yönetimle giriyoruz. Ancak yeni bir yönetim anlayışımız ya da yeni bir yöntemimiz olmayacak. Bizleri bugüne kadar getiren tüm doğrularımızı daha da doğru yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Nisan 2018'den bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nisan 2018'den günümüze kadar hep birlikte çok büyük güçlüklerin üstesinden geldiklerini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik, sosyal veya sportif güçlüklerin yanı sıra 2020 yılından beri yaşadığımız koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz etkilerin de üstesinden hep birlikte geldik. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın büyük bir titizlikle uyguladığı ekonomik disiplinin yanı sıra sizlerin kulübümüze aidiyeti ve bu aidiyet neticesinde sağlamış olduğunuz katkılarla tüm dünyanın etkilendiği pandemi sürecinden en az hasarla çıkmayı başardık. Bugün baktığımızda Trabzonspor Kulübü Türkiye'nin ekonomik, idari ve sportif alanlarında zirvede yer alıyor. Trabzonspor, sadece Süper Lig'deki puan durumuyla değil, finansal ve kamuoyundaki değerleriyle de bir yıldız gibi parlıyor. Umuyor ve diliyorum ki bu güzel tabloyu sürdüreceğiz, daha da ileriye taşıyacağız ve sezon sonunda hep birlikte hak ettiğimiz o mutluluğu yaşayacağız."

Ağaoğlu, Süper Lig'in henüz yarısını tamamladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımız başta olmak üzere tüm camiamızın büyük özverisi, gayreti, isteği ve sahiplenmesi sonucu sezonun ilk yarısını lider tamamladık. Bunu tekrar etmekte fayda görüyorum; sevgili Trabzonsporlular, sezonun henüz yarısını tamamladık. Önümüzde daha oynanmamış 19 maç var. Önümüzde günler, haftalar, aylar ve mevsimler var. Hepinizin heyecanlı, hepinizin sabırsız olduğunu biliyorum. Umuyorum ki tüm bu süreç tamamlandığında sabrettiğimiz ve büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız."