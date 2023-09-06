Trabzonspor Batista Mendy'ye kavuşuyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor, transferi arapsaçına dönen Batista Mendy’de mutlu sona ulaştı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan futbolcu çarşamba günü akşam saatlerinde Trabzon’a gelerek yeni takımına katılacak.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 17:14
Trabzonspor Batista Mendy'ye kavuşuyor
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Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı.

Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağladı.

TRABZON'A GELİYOR

Fransa’dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, saat 00.30 sıralarında Trabzon’da olacak.

Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak


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