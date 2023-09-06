Trabzonspor Batista Mendy'ye kavuşuyor
Süper Lig ekibi Trabzonspor, transferi arapsaçına dönen Batista Mendy’de mutlu sona ulaştı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan futbolcu çarşamba günü akşam saatlerinde Trabzon’a gelerek yeni takımına katılacak.
Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı.
Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağladı.
TRABZON'A GELİYOR
Fransa’dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, saat 00.30 sıralarında Trabzon’da olacak.
Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak
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