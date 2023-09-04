Son Dakika: Trabzonspor, Berat Özdemir'i resmen açıkladı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, bonservisi Suudi Arabistan kulübü Al Ettifaq'ta bulunan Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor, Berat Özdemir'in sezon sonuna kadar kiralanması için Al Ettifaq ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Anlaşmaya göre bordo-mavililer, kiralama ücreti ödemeyecek.
YILLIK MAAŞI ORTAYA ÇIKTI
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Berat Özdemir'in Kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Berat Özdemir'in, Trabzonspor'da yıllık 33 milyon TL maaş alacağı kaydedildi.
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