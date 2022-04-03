Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş 28. dakikasında Trabzonsporlu Puchacz'ın Michy Batshuayi'ye yaptığı hareket sonrası siyah beyazlılar penaltı bekledi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında siyah beyazlılar penaltı bekledi.
Mücadelenin 28. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında, Rachid Ghezzal pasını penaltı noktası civarındaki Michy Batshuayi'ye pasını verdi. Belçikalı oyuncu topu çekip vuruş açısını düzeltmek istedi ancak top ayağından açıldı. Trabzonspolu Puchacz'ın Michy Batshuayi'ye yaptığı hareket sonrası Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Erkan Engin'in pozisyonu incelemesini bekledi. VAR'dan pozisyonu izlemek için uyarı gelmeyince mücadele taçla devam etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve futbolcular, devam kararı sonrası itirazda bulundular.
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