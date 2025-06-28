Trabzonspor, bir süredir peşinden koştuğu Nijeryalı forveti 7 milyon Avro’ya aldı: Onuachu geri döndü

Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki Nijeryalı forvetle ve kulübü Southampton’la her konuda anlaştı.

Karadeniz ekibi, Southampton’a bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Avro bonservis bedeli ödeyecek. Fırtına ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak Onuachu pazartesi günü Trabzon’a gelecek.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen tecrübeli santrfor, 27 maçta 17 gol atıp 4 asist yaparak kendisine hayran bırakmıştı.

2.01 boyundaki Onuachu, Bordo-Mavili camiaya verdiği ilk mesajda, “Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Daha iyi, daha hazır, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.