Trabzonspor, Cornelius ile avantajı cebine koydu!

19 Nisan 2022 Salı, 22:35

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

Maçta topla oynama, şut ve gol pozisyonu anlamında maçın hakimi olan Trabzonspor, Kayserispor savunmasını aşmakta zorluk yaşadı. Bordo mavili takım adına ilk yarıda Edin Visca ve Kouassi çok net gol fırsatları yakalayan isimler oldu ancak Silviu Lung'un koruduğu kaleyi aşamadı.

Trabzonspor, ikinci yarıda baskısını daha çok artırdı ve 87. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle maçı kazandı.

Ligdeki son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bu sonuçla birlikte seriyi kırmış oldu. Kayserispor'un ise resmi maçlarda galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki yarı final rövanş maçı, 10 Mayıs 2022'de Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Ligde hafta sonu Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, şampiyonluğu garantileyebileceği bu karşılaşma öncesi kadroda değişime gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Dorukhan Toköz, Marek Hamsik, Stefano Denswil yedek soyunurken, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Djaniny Semedo ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi görev yaptı.

NWAKAEME YİNE YEDEK KALDI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oyuna ikinci yarı dahil ettiği Anthony Nwakaeme'yi yine yedek soyundurdu.

Ligde geçen hafta ilk kez yedeğe düşen Nijeryalı oyuncu, art arda iki resmi karşılaşmada da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedek kulübesinde oturtuldu.

Yukatel Kayserispor'da ise sakatlıkları bulunan Mensah ve Abdülkadir Parmak, maç kadrosunda yer almadı.