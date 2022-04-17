Adana Demirspor'da Mario Balotelli Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılan Adana Demirspor'da kırmızı kart gören Mario Balotelli, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2022 Pazar, 17:07
Adana Demirspor'da Mario Balotelli Trabzonspor maçında yok
Abone Ol google-news

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Adana Demirspor'da Mario Balotelli karşılaşma Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile devam ederken 45+3. dakikada orta sahada Doğucan Haspolat'a yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

31 yaşındaki İtalyan golcü takımının ligde gelecek hafta sahasında lider Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tecrübeli golcü bu sezon Adana Demirspor formasıyla 29 maçta sahaya çıkarken 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler