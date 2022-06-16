Trabzonspor, Cristian Tello'yu bekliyor

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:35

İspanya Ligi (La Liga) ekibi Real Betis'ten ayrılacağını doğrulayan Cristian Tello önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giyebilir.

İspanyol basınında yer alan habere göre, başarılı oyuncuya Karadeniz ekibinin yanı sıra Beşiktaş'tan da teklifi bulunuyor. Ayrıca Meksika ekibi Chivas de Guadalajara'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

NWAKAEME İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ancak Tello'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunan Trabzonspor'u tercih edeceği öne sürülüyor. Haberde Tello için açıklanan resmi bir teklif bulunmadığı, az da olsa İspanya'da kalma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Tecrübeli sol kanadın Trabzonspor'la imzalaması halinde Nwakaeme'yle yolların ayrılması da kesinleşecek.