Trabzonspor, Cristian Tello'yu bekliyor
İspanyol basını, Cristian Tello'ya Trabzonspor ve Beşiktaş dışında da teklifler yapıldığını, oyuncunun karar aşamasında olduğunu duyurdu.
İspanya Ligi (La Liga) ekibi Real Betis'ten ayrılacağını doğrulayan Cristian Tello önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giyebilir.
İspanyol basınında yer alan habere göre, başarılı oyuncuya Karadeniz ekibinin yanı sıra Beşiktaş'tan da teklifi bulunuyor. Ayrıca Meksika ekibi Chivas de Guadalajara'nın da oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
NWAKAEME İLE YOLLAR AYRILIYOR
Ancak Tello'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulunan Trabzonspor'u tercih edeceği öne sürülüyor. Haberde Tello için açıklanan resmi bir teklif bulunmadığı, az da olsa İspanya'da kalma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği de vurgulandı.
Tecrübeli sol kanadın Trabzonspor'la imzalaması halinde Nwakaeme'yle yolların ayrılması da kesinleşecek.
Video Haberler
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
- Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
- Yıkama görevlisi otobüsün direksiyonuna geçti
- İzmir’de paniğe yol açan yıkım
- İzmir'de polise silahlı saldırı
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip belli oldu!