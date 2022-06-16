Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin yerine Trezeguet!

16 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Anthony Nwakaeme'yle anlaşma zemini ararken, Nijeryalı futbolcunun yerine alternatif arayışlarını da devam ettiriyor.

Tecrübeli futbolcuyu ikna etmeye çalışan bordo-mavililer, Nwakaeme ile bir görüşme daha yaptı.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bu görüşmede Trabzonspor oyuncuya 2 yıllık sözleşmenin yanı sıra 1 milyon 500 Euro maaş, 500 bin Euro imza parası ve 500 bin Euro bonus önerdi. Taraflar henüz anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmeler sonrası alternatiflere yönelen Trabzonspor, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'inde buldu.

TEKLİF YAPILDI

Sabah'ın haberine göre, Kasımpaşa'daki üstün performansıyla Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

Anthony Nwakaeme ile anlaşamadığı için Trezeguet'yi listesine dahil eden bordo-mavililer, Aston Villa'ya kiralama teklifinde bulundu.

4 MİLYON EURO

Ancak İngiliz kulübü, oyuncunun gelecek sezon sözleşmesi biteceği için kiralamaya sıcak bakmadı. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi, bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'yu bulan ve taksitlerle ödenecek şekilde 4 milyon Euro'luk öneride bulundu.

Aston Villa'nın 5 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu ve henüz Trabzonspor'a dönüş yapmadığı öğrenildi. Bu transferin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Başakşehir forması giyen Trezeguet, 13 maça çıkıp 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.