Son dakika: Trabzonspor tam 4 transferi açıkladı!

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:03

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferleri için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

STEFANO DENSWIL

Trabzonspor'un geçen sezon Bologna'dan kiraladığı 29 yaşındaki Hollandalı savunmacının kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecekti. Denswil'in ayrıca kulübü Bologna ile olan sözleşmesi de bu tarihte bitecekti. Trabzonspor bu hamleyle kiraladığı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmış olacak.

JENS STRYGER LARSEN

Danimarkalı sağ ve sol bek oyuncusu Jens Stryger Larsen'in de Udinese ile sözleşmesi sona ermişti.

EREN ELMALI VE DOĞUCAN HASPOLAT

Geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren U21 milli takım oyuncuları, takımlarının sezonun ikinci yarısındaki yükselişlerinde önemli pay sahibi olmuştu.

21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı geçen sezon 35 resmi maça, 22 yaşındaki defansif orta saha Doğucan ise 34 resmi maça çıkmıştı.