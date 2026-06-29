Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'da Felipe Augusto ile yol ayrımı: Yeni kulübü resmen açıkladı!

Trabzonspor'da Felipe Augusto ile yol ayrımı: Yeni kulübü resmen açıkladı!

29.06.2026 19:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trabzonspor'da Felipe Augusto ile yol ayrımı: Yeni kulübü resmen açıkladı!

Rusya Premier Ligi ekibi Zenit, Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto'yu renklerine bağladığını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, Rus kulübü Zenit'e transfer oldu.

Zenit, Augusto'nun transferi için bordo-mavili takımla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bordo-mavili ekip de ayrılığı resmen duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto’nun, Zenit Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

40 MAÇTA 15 GOL

Trabzonspor'a 2025/2026 sezonunda katılan 22 yaşındaki Brezilyalı, 40 maçta 15 gol attı.

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #zenit #felıpe augusto

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan Metehan Mimaroğlu takviyesi: TFF'ye bildirildi...
Trabzonspor'dan Metehan Mimaroğlu takviyesi: TFF'ye bildirildi... Süper Lig ekibi Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'nu renklerine bağladı.
Trabzonspor Basketbol Takımı'na NBA'den transfer
Trabzonspor Basketbol Takımı'na NBA'den transfer Trabzonspor Basketbol Takımı, NBA takımlarından Charlotte Hornets forması giyen ABD'li pivot Xavier Tillman'ı transfer etti.
Trabzonspor, Rıdvan Öncel'i renklerine bağladı!
Trabzonspor, Rıdvan Öncel'i renklerine bağladı! Basketbol Süper Ligi ekibi Trabzonspor, 29 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı.