Trabzonspor'da Felipe Augusto ile yol ayrımı: Yeni kulübü resmen açıkladı!

Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, Rus kulübü Zenit'e transfer oldu.
Zenit, Augusto'nun transferi için bordo-mavili takımla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bordo-mavili ekip de ayrılığı resmen duyurdu.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto’nun, Zenit Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
40 MAÇTA 15 GOL
Trabzonspor'a 2025/2026 sezonunda katılan 22 yaşındaki Brezilyalı, 40 maçta 15 gol attı.
Фелипе Аугусто — игрок сине-бело-голубых!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 29, 2026
Футбольные клубы «Зенит» и «Трабзонспор» достигли договоренности о переходе бразильского нападающего.
Сине-бело-голубые приветствуют Фелипе Аугусто в Петербурге, желают множества забитых мячей и яркой игры в составе сине-бело-голубых! pic.twitter.com/HEX4XAzKVz