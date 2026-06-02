Trabzonspor'da flaş ayrılık: Yeni takımı belli oldu

2.06.2026 09:18:00
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'un AEK ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da kadro planlaması sürüyor. Transferin yanı sıra takıma veda edecek isimler üzerinde de çalışma yürüten bordo-mavililerde Oleksandr Zubkov ile vedalaşıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yunanistan şampiyonu AEK, Oleksandr Zubkov'u transfer etti. Trabzonspor deneyimli kanat oyuncusunu, AEK'ya bonservisiyle gönderdi.

Öte yandan Oleksandr Zubkov transferinden Trabzonspor'un kasasına girecek para da belli oldu. Sabah'a göre bu rakam bonuslarla 5 milyon Euro. Hatırlanacağı üzere Karadeniz devi, 29 yaşındaki futbolcuyu Shakhtar'dan 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Önceki sezonda Süper Lig'de 30 maça çıkan Zubkov, 4 gol ve 12 asistlik istatistik yakalamıştı.

