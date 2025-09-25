Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın son durumu belli oldu!

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın son durumu belli oldu!

25.09.2025 16:07:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın son durumu belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın son durumu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da sağ alt baldırında kanama ve ödem tespit edilen Mustafa Eskihellaç'ın ağrısının sürdüğü ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç'ın yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #sakatlık #Mustafa Eskihellaç

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 'Bu şahsın bir daha...'
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 'Bu şahsın bir daha...' Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler'le ilgili sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yaptı.
Eski hakemler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Düdük zamanlaması çok çok talihsiz'
Eski hakemler, Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Düdük zamanlaması çok çok talihsiz' Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trio ekibi, maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok!
Trabzonspor'da Anhtony Nwakaeme, TFF listesinde yok! Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle A takım listesinden çıkarıldı. Sözleşmeli futbolcu statüsü devam ediyor ancak transfer dönemine kadar resmi maçlarda oynayamayacak.