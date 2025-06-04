Trabzonspor'da yeni sezon formaları yarın satışa sunulacak

Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarının yarın satışa sunulacağını duyurdu.





Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu formalarının 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00'dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.





Trabzonspor'un 2025-2026 sezonunda "çubuklu", "bordo", "beyaz" ve "turuncu" olmak üzere 4 farklı forma seçeneğiyle mücadele edeceği belirtilen açıklamada, "Her biri özel tasarım detaylarıyla hazırlanan formalarımız köklü tarihimizden ve Karadeniz'in hırçın ruhundan ilham alırken modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle fark yaratıyor." ifadeleri yer aldı.





Yeni sezon formalarında NFC teknolojisinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bu sezon formalarımız dünyada bir ilk olma özelliği de taşıyor. Yeni formalarımızda daha önce hiçbir futbol kulübünde kullanılmamış bir teknolojiyi hayata geçiriyoruz. NFC Teknolojisi. Formalarımızın göğsünde yer alan logonun içine özel olarak yerleştirilen NFC çipi sayesinde, NFC uyumlu cep telefonları logoya yaklaştırıldığında taraftarlarımızı özel olarak hazırlanmış bir bağlantıya yönlendiriyor. Bu bağlantı üzerinden forma sahipleri sürpriz içeriklere ve özel videolara erişebilecek."



