Trabzonspor'dan bahis skandalı açıklaması: 'Türk futbolunun adalet sistemini temelden sarsmıştır'

27.10.2025 15:41:00
Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını duyurması üzerine bir açıklama yayımladı.

Trabzonspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir açıklama yayımladı.

Bordo-mavili takımın açıklaması şu şekilde:

"Türk futbolunun en temel ihtiyacı, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesidir. Ancak bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdiğimiz yapısal çürümenin boyutu açıkça ortaya çıkmıştır.

Son beş yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371’inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise hâlen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir.

"TÜRK FUTBOLUNUN ADALET SİSTEMİNİ TEMELDEN SARSMIŞTIR"

Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır. Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır.

Trabzonspor Kulübü olarak, yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz.

Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. 

Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir."

