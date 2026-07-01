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Trabzonspor'dan dört transfer birden! KAP'a bildirildi...

Trabzonspor'dan dört transfer birden! KAP'a bildirildi...

1.07.2026 15:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'dan dört transfer birden! KAP'a bildirildi...

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'i renklerine bağladı.
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Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, 4 oyuncu için KAP açıklamasını yaptı.

Trabzonspor; Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz transferlerini açıkladı.

4 OYUNCUYU KADROSUNA KATTI

Bordo-mavililer, Gaziantep FK'dan orta saha oyuncusu Melih Kabasakal'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan ayrılan savunma oyuncusu Samet Akaydin ile de 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, serbest statüde yer alan Thierry Karadeniz ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün KAP bildirimi şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22.500.000.-TL 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydın ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda 43.500.000.-TL garanti ücret ve 2027/2028 futbol sezonunda 53.875.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 60.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,6'sı oranında ödeme yapılacaktır."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

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