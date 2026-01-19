Trabzonspor'dan Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.01.2026 18:52:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşına zam yapıldığını duyurdu.

Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke ve ekibi ile 13 Mart 2025'te 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tekke ve ekibinin yıllık 30 milyon lira alacağı bildirilmişti.

Bordo mavililer, 1 sene dolmadan Tekke ve ekibinin maaşına zam yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen yeni maaşta Fatih Tekke ve ekibi aylık 7.5 milyon liradan yıllık 90 milyon lira maaş alacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde yer alan ifadeler:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor 36 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

