Trabzonspor’dan penaltı isyanı

Dev maçın 26. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi. G.Saray ceza sahasında Muçi’nin vuruşunda top Sara’nın eline geldi. Bordo-Mavili futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın bir süre VAR’dan gelecek kararı bekledi. VAR’dan izleme tavsiyesi gelmeyince hakem Aydın oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor maçın ilk dakikalarında rakip yarı sahada kaleciyle karşı karşıya kalacakları pozisyonda avantaj yerine hakemin öncesinde lehlerine faul verip atağı kesmesine de tepki gösterdi. Bordo-Mavililer, ilk yarıda Sara’nın Zubkov’un ayağına bastığı pozisyon ile Barış Alper’in arkadan çekmesine sarı kart göstermeyen hakem Aydın’a isyan etti. G.Saray 89. dakikada Baniya’nın Osimhen’e müdahalesinde penaltı beklese de hakem Cihan Aydın aut kararı verdi.

7 DAKİKADA KIRMIZI

Trabzonspor'un yeni transferi Bouchouari yedek başladığı maçta 83. dakikada oyuna girdi. Faslı orta saha oyuncusu, G.Saraylı Sallai’nin arka adalesine ayak tabanıyla basınca hakem Cihan Aydın direkt kırmızı kart gösterdi. Büyük üzüntü yaşayan genç futbolcu sadece 7 dakika oyunda kalabildi.