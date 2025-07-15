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Trabzonspor'dan Saul Niguez hamlesi!

Trabzonspor'dan Saul Niguez hamlesi!

15.07.2025 09:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor'dan Saul Niguez hamlesi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 30 yaşındaki İspanyol oyuncu Saul Niguez'in transferi için kulübü Atletico Madrid ile anlaştığı kaydedildi.

Trabzonspor, transfer atağını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, bir süredir yakından ilgilendiği Atletico Madrid’in 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Saul Niguez’in transferi için görüşmelerini sıklaştırdı. Karadeniz ekibi, Atletico Madrid kulübüne resmi teklifini sundu.

SAUL İKNA EDİLİRSE...

İspanyol ekibi, Trabzonspor’un tecrübeli futbolcuyla sözleşme şartlarında anlaşması halinde Saul’ü serbest bırakacağını ve bonservis bedeli almayacağını bildirdi. Bordo-mavililer, Saul’ü ikna etmeye çalışıyor.

Saul, geçen sezon kiralandığı Sevilla'da 26 maçta forma giyerken 1 gol ve 6 asist kaydetti.

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