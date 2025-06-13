Trabzonspor'u reddetmişti: Serdal Adalı, kanat transferi için bizzat görüşmelere başladı!

Geride bıraktığımız sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, 2025-2026 sezonuna iddialı bir kadroyla girmek için kolları sıvadı.
Listedeki isimlerle yapılan müzakereleri bizzat yürüten Başkan Serdal Adalı, Trabzonspor'u reddeden yıldız ismin peşine düştü.
Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş, Javi Puado ile görüşmelere başladı.
Serdal Adalı, Javi Puado görüşmelerinde bizzat yer alırken, oyuncunun istediği imza parası ve maaş konusunda temaslar devam ediyor.
Solksjaer'in skorer kanat talebine uyan Javi Puado, bu sezon Espanyol'da 35 maça çıkıp 12 gol, 4 asistlik katkı verdi.
Javi Puado daha önce Trabzonspor'un teklifini reddetmişti.