Trabzonspor, Danilo Sikan'ı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 21:10

Güncelleme: 22.01.2025 - 21:11

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'ten Danilo Sikan transferi için geri sayıma geçti.

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı 23 yaşındaki futbolcu, transferini tamamlamak için saat 10.00 sularında Trabzon'a geldi. Sikan, kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak.

Trabzonspor da Sikan transferini resmen açıkladı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 23 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftarların da ilgi gösterdiği Sikan, "Trabzonspor, büyük bir kulüp. Büyük hedefleri olan, büyük bir camia. Benim futbol gelişimim, kariyerim, geleceğim için önemli bir adım. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarlarının ne derece büyük taraftar olduğunu biliyorum, bu nedenle Trabzonspor'u seçtim." dedi.