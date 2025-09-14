Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı'ndan büyük tepki!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.09.2025 22:38:00
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği maçın ardından hakem kararları hakkında eleştiride bulundu.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un maçta golünün iptal edildiğini belirterek, "Sahada kazanmak mümkün değil, yazıklar olsun. Onuachu tam olarak nasıl sıçramalı? Onuachu'nun her açıdan tertemiz olan golünün VAR müdahalesiyle ve hakem oyunlarıyla iptal edilmesi, Türk futbolunda adaletin olmadığının en açık kanıtıdır. Faulün olmadığı bir pozisyona masa başında faul üretilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonuna da (TFF) eleştirilerde bulunan Ören, şunları kaydetti:

"MHK ve TFF'yi bir kez daha adalete, tarafsızlığa ve sorumluluk bilincine davet ediyoruz. Futbol, milyonların emeği ve alın teridir, masa başında alınan kararlarla kirletilemez. Adalet herkes için elzemdir. Artık yeter. Tuzu kokutmayın, taraf tutmayın. Sahadaki emeğe, alın terine saygı duyun."

