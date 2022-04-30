Trabzonspor en son lig şampiyonu olduğunda Türkiye ve dünya nasıl bir yerdi?

30 Nisan 2022 Cumartesi, 18:06

Trabzonspor, 1984'ten bu yana tam 38 yıldır beklediği şampiyonluğa ulaşmak üzere. Avcı yönetiminde son haftalarda düşüşe geçse de mutlu sona ulaşmayı bekleyen Karadeniz temsilcisinin son şampiyonluğunda hem Türkiye hem de dünya çok daha farklı bir yerdi.

EN POPÜLER FİLM: TERMİNATÖR

80'li yılların en fazla izlenen filmi Terminatör oldu. Bilim kurgu türünün en çok ses getiren yapımlarından biri olan Terminatör serisinin bu ilk filmi, serinin ve türünün en kusursuz filmi olma özelliğini de taşıyor. James Cameron’ın çizdiği bu kusursuz kıyamet sonrası dünya senaryosu, başarısının önemli bir payını seriyle kültleşen Arnold Schwarzenegger’e borçlu.

EN POPÜLER DİZİ: COSBY AİLESİ

Bill Cosby'nin yer aldığı bir sit-com olan Cosby Ailesi, 1984 tarihinde yayımlanmaya başladı ve 1992 yılına kadar NBC kanalında tam 8 sezon ve 202 bölüm olarak gösterildi. Brooklyn New York'ta yaşayan Huxtable ailesine odaklı bir dizi olan Cosby Ailesi, yaşama dair mesajları ve eğlenceli diyalogları ile çok sevilen bir dizidir.

CUMHURBAŞKANI: KENAN EVREN

80'li yıllarda zor bir dönemden geçen Türkiye'de Trabzonspor'un son şampiyonluğu sırasında cumhurbaşkanı Kenan Evren'di. 12 Eylül'de göreve gelen Evren, 9 Kasım 1989'da görevini, görevi sırasında hayatını kaybeden Turgut Özal'a devretti.

BAŞBAKAN: TURGUT ÖZAL

I. Özal Hükûmeti, Turgut Özal'ın başkanlığında, 13 Aralık 1983 tarihinde kuruldu. Anavatan Partisi tarafından kurulan hükûmet, 21 Aralık 1987 tarihine kadar görev yaptı.

EN POPÜLER ŞARKI: ELE GÜNE KARŞI

80'li yıllardaki popülaritesini 2020'li yıllara taşımayı başaran MFÖ, 1984'e çok sevilen şarkısı "Ele güne karşı" ile damga vurmuştu. Spotify'de yaklaşık 19 milyon kez dinlenen bu şarkı geçmişten bugüne MFÖ'nin en beğenilen parçalarından biri.

GOL KRALI: TARIK HODZİC

Trabzonspor'un şampiyonluğuyla noktalanan sezonun gol kralı ise Galatasaray'dandı. Sezonu 16 golle tamamlayan Bosna Hersekli oyuncu buna rağmen Galatasaray'da kalmayı başaramadı ve bir sonraki sezonda o dönemin güçlü takımları arasında yer alan Sarıyer'e transfer oldu.

OSCAR: AMADEUS

1984'te en iyi film Oscar'ının sahibi Milos Forman'ın Amadeus filmi oldu. Sekiz Oscar kazanan film Mozart'ın eserlerini halkın tanıması için oldukça faydalı oldu, ancak tarihsel eşitsizlikler yüzünden eleştirildi. Mozart'ın hayatını konu edinen film büyük bir ilgi gördü.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI KAZANANI FRANSA MİLLİ TAKIMI

27 Haziran 1984'te 7. Avrupa Futbol Şampiyonası, Fransa'nın başkenti Paris'te ev sahibi Fransa ile İspanya arasında oynandı. Karşılaşmayı Fransa, 57inci dakikada Platini'nin frikik ve 90ıncı dakikada Bruno Bellone'in attığı gollerle 2-0 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU LİVERPOOL

Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin kişi önünde oynanan finalde mutlu sona ulaşan taraf 1-1 sona eren normal süre ve uzatmaların sonunda rakibini penaltılarla 4-2 yenen Liverpool oldu. Joe Fagan'ın takımı bir sonraki sezonda da finale çıkarken, bu defa bir başka İtalyan ekibi Juventus'a mağlup oldu.

GRAM ALTIN NE KADARDI?

1984'te Trabzonspor en son şampiyon olduğunda gram altının fiyatı 4.635 liraydı.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Trabzonspor'un kupa kaldırdığı son yıl 1984'te aylık asgari ücret 16 yaşından büyükler için 24.525 liraydı

BENZİN NE KADARDI?

1983'te 138 TL'ye yükselen benzinin litre fiyatı 1984 yılına geldiğinde 223 liraya kadar yükseldi. 1985 senesinde ise benzin, 298 lirayı buldu.

DOLAR VE ALMAN MARKI NE KADARDI?

1984 yılında ortalama dolar kuru 364.9 liraydı. Alman markı ise ortalama 128.0 liraya denk geliyordu.