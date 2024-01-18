Trabzonspor evinde Enis Destan ile turladı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 20:55

Güncelleme: 18.01.2024 - 20:55

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Manisa FK ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Taxiarchis Fountas, 28 ve 69. dakikalarda Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 15. dakikada Meriton Korenica'dan geldi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan, maçta 2 gol ve 1 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu. Trabzonspor'un ligde Antalyaspor ile berabere kaldığı maçta bordo mavili takımın tek golünü atan Fountas, Manisa karşısında da ağları sarsmayı başardı.

Hakem Turgut Doman, maçta 90 dakika boyunca kartına hiç başvurmadı. Oyuncular, mücadeleyi kart görmeden tamamladı.

SON 7 MAÇI KAYBETMEDİ

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, oynadığı son 7 resmi maçta mağlup olmadı. Bordo mavili takım söz konusu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bordo mavili takım, bir sonraki resmi maçında ligde Galatasaray'ı konuk edecek. Manisa FK ise Keçiörengücü'ne konuk olacak.