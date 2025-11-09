Trabzonspor evinde takıldı: Zirve yarışında 2 puan kayıp

Trabzonspor zirve yarışında yara aldı. Bordo-Mavililer, Süper Lig’in 12. haftasında evinde öne geçtiği maçta eski oyuncusu Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Fırtına, G.Saray maçının ardından üst üste sahadan beraberlikle ayrılıp 4 puan yitirdi. Stoperde sakat Batagov ve Savic’in oynamadığı maçta Karadeniz ekibinin tek golünü Onuachu kaydetti. Nijeryalı forvet gol sayısını 8’e yükseltti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Herkesin beklentisi farklı ama ben hep söylüyorum; Akyazı’da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama bu oyuna 1 puan çok çok iyi” dedi.

Tekke, “Olumlu bir şey konuşamıyorum. Beklentimizin çok çok altında bir maç. Performansı artırmalıyız. İyi savunamazsanız her takım oynuyor. 90 dakikada öne çıkan bir oyuncu söyleyemiyoruz. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik” diye konuştu.

Fatih Tekke, “Takımımız yere sağlam basmak zorunda. Bizim gücümüz bir arada oynarsak, performansımızın hepsini verdiğimizde işler biraz kolaylaşıyor, çok kolaylaşıyor diyemiyorum. Kendimi de katarak hepimiz beraber 2 puan kaybettik. Üzgünüz” dedi.