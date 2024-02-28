Trabzonspor evinde yarı finali Edin Visca ile aldı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Başakşehir'i Visca'nın golüyle 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, Edin Visca'nın 57. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor kupada adını yarı finale yazdırırken, Başakşehir kupaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.
Trabzonspor yarı finalde, Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
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